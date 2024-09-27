«Якутяночка»: в Сети удивлены внешности дочери Мусульбес и Капаклы — родители показали лицо Мии

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес перестали скрывать от поклонников лицо дочери Мии, которой уже полтора месяца.

В микроблоге они поделились видео, на котором запечатлена их наследница. Мия темноволоса, черноглаза и довольно упитанна. У девочки пухлые щечки и из-за этого узкие глазки.

Татьяна Мусульбес в кадре щекотит дочку, водя по ее личику шнурком от худи. Мия жмурится, хмурится, пыхтит, но улыбается маме и папе.

«Наш бумбулик», — подписали кадры с дочкой Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы.