«Якутяночка»: в Сети удивлены внешности дочери Мусульбес и Капаклы — родители показали лицо Мии

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес перестали скрывать от поклонников лицо дочери Мии, которой уже полтора месяца.
В микроблоге они поделились видео, на котором запечатлена их наследница. Мия темноволоса, черноглаза и довольно упитанна. У девочки пухлые щечки и из-за этого узкие глазки.
Татьяна Мусульбес в кадре щекотит дочку, водя по ее личику шнурком от худи. Мия жмурится, хмурится, пыхтит, но улыбается маме и папе.
«Наш бумбулик», — подписали кадры с дочкой Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы.
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Дочка Татьяны Мусульбес и Романа Капаклы. Фото: соцсети Романа Капаклы
Подпсчики дали понять, что удивлены тем, как выглядит дочка Татьяны Мусульбес и Романа Капаклы. Одни считают, что крошка — копия Романа Капаклы, другим кажется. что Мия совсем не похожа на своих родителей.
«Якутяночка. В кого она, непонятно», — удивлена rus_kob.
«Кстати да, вообще не похожа ни на кого», — поддержала turtle.92593.
«Ксерокопия папы. Такая серьезная», — сделала выводы kupina1628.
Маленькая Мия Капаклы. Фото: соцсети Романа Капаклы
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