Алла Пугачева прислала венок на кладбище для Вячеслава Добрынина: «Навсегда в моей душе»

В пятницу, 4 октября, проходит церемония прощания с композитором Вячеславом Добрыниным. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Причиной смерти певца могли стать осложнения после третьего инсульта. Как сообщил телеведущий Юрий Николаев, Вячеслав Добрынин уже не мог двигаться и говорить, живыми оставались только его глаза.

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Композитор близко дружил с Аллой Пугачевой. Певица не смогла присутствовать на похоронах Вячеслава Добрынина, но отправила для него венок, который потом отправят на кладбище. Вячеслав Добрынин написал для Аллы Пугачевой такие песни, как «Вспоминай меня» и «Сто часов счастья». Эти композиции стали важными элементами репертуара певицы и были отмечены как хиты.

«Навсегда в моей душе. Алла Пугачева», - гласят прощальные слова на ленточках.

Алла Пугачева давно переехала жить за границу. Она предположительно собиралась покинуть Израиль и улететь в Америку, где находится ее дочка Кристина Орбакайте с внучкой Клавдией.