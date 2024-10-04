Михаил Шуфутинский не смог попрощаться с Вячеславом Добрыниным из-за болезни

В Москве на Троекуровском кладбище в эту пятницу, 4 октября, проходит траурная церемония. Поклонники, друзья и родственники прощаются с известным музыкантом Вячеславом Добрыниным.

В зале, где установлен гроб с телом Вячеслава Добрынина, собрались те, кто близко знал маэстро. Правда, среди пришедших отдать дань памяти покойному музыканту, не оказалось его близкого друга, шансонье Михаила Шуфутинского.

Как стало известно, Михаил Шуфутинский болен и находится сейчас в городе Ессентуки. Михаил Шуфутинский не смог попрощаться с близким другом, он пропустил церемонию прощания.

Не смогла побывать на ней по понятным причинам и Алла Пугачева, которая в свое время очень тепло общалась с Вячеславом Добрыниным. Алла Пугачева живет за границей. На церемонию прощания венок от Примадонны из белых роз доставила представитель Аллы Пугачевой Елена Чупракова.

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Напомним, Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет. Причиной его смерти стал инсульт.

По материалам телеграм-канала Mash