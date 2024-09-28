SHAMAN раскрыл, что Елена Мартынова пережила в браке с ним: «Ей было непросто все эти годы»

Ярослав Дронов, который прославился как SHAMAN, не перестает выступать, но так было не всегда. Сейчас артист переживает пик своей славы. Его зовут на телевидение, фестивали и в разные другие проекты. Семь лет он прожил в отношениях с Еленой Мартыновой. Они должны были отметить очередную годовщину свадьбы в ноябре, но этого не случится. На днях артист решил признаться, что разводится с супругой. Он пояснил, что это обоюдное решение. По словам звезды, они сохранили хорошие отношения. А теперь Дронов рассказал, что жена была с ним рядом даже в трудные времена.

«Здесь, на самом деле, все очень просто психологически. Всегда была эта взаимопомощь, потому что и ей было непросто все эти годы, когда ничего не получалось, и мне было тяжело», — сказал он в передаче «Судьба человека».

Также певец добавил, что к Мартыновой испытывает большую благодарность. К слову, избранница его старше на 14 лет, но это никогда не мешало им жить гармонично. Артист заверяет, что причиной расставания стали его плотные гастроли.