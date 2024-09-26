Продюсер Тарханова заявила, что развод без претензий — заслуга жены SHAMAN'а: «Бывших пиарщиков не бывает»

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, прожил в браке с Еленой Мартыновой семь лет. В этот четверг, 26 сентября, стало известно, что они разводятся. По словам Ярослава Дронова, это решение он и его жена приняли вместе. SHAMAN подчеркнул, что между ними нет обид и конфликтов. Артист заверил, что причиной стал его плотный график. А вот Ксения Собчак уверена, что всему виной «коридор затмений».

Для Teleprogramma.org ситуацию прокомментировала продюсер Мария Тарханова .

«Что происходит между SHAMAN'ом и его женой, в принципе, не вызывает никаких сомнений в правдивости того, что они говорят, что причиной разрыва стал напряженный график SHAMAN'а и усталость, расписание, в котором, видимо, нет места семье.

Другое дело, как это интерпретировать, ведь SHAMAN выступает не только за патриотизм, но и за семейные ценности. И, конечно, его поклонники очень, если не сказать, что разочарованы, то расстроены тем, что он их подвел, разведясь со своей женой.

Тем более, что у них достаточно большая разница в возрасте. И много, в принципе, можно было строить предположений, почему эта семья может быть несостоятельной и недолгосрочной, недолговечной. Однако SHAMAN со своим абсолютно идеальным образом и имиджем давал надежду аудитории на то, что все-таки семья — на первом месте.

Но нет, на первом месте оказалась карьера, возможно, деньги, возможно, слава, которая, конечно, у него резко появилась, и расставаться с ней он не захотел. Но особо хотелось бы отметить то, что расстались они без скандала, и обе стороны это подтверждают. Возможно, в этом большую роль сыграла его бывшая супруга, которая по профессии пиарщица. А пиарщики — это, конечно, очень умный, хитрый, продуманный народ, специалисты, которые не допустят никаких погрешностей в идеальном образе своего подопечного.

А он, наверняка, был, в том числе, не только ее мужем, но и подопечным. По-другому быть не может. Бывших пиарщиков не бывает, и их профессионализм распространяется, конечно же, на всех, кто с ними соприкасается, включая, в первую очередь, близких людей, членов семьи.

Поэтому вот такой красивый развод, без взаимных претензий. Думаю, что это ее заслуга», — высказалась продюсер в беседе с Teleprogramma.org.