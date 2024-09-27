Сколько детей у SHAMAN'а?

32-летний певец SHAMAN разводится со своей второй женой Еленой Мартыновой. Эту информацию подтвердил Teleprogramma.org представитель музыканта Антон Коробков-Землянский. Также сам артист опубликовал пост о своем расставании с супругой.

«Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — сказал SHAMAN.

Читатели сайта в связи с этим задались вопросом: а сколько детей у музыканта? Ведь после развода этот вопрос весьма болезнен, людям приходится определяться, с кем из родителей останутся наследники.

На самом деле в браке с Еленой Мартыновой у SHAMAN'а детей так и не появилось. Артист воспитывает единственную дочь Варвару от Марины Рощупкиной. Она осталась с мамой в Новомосковске. Поэтому второй развод никак не должен на ней отразиться.

Таролог Марианна Абравитова при этом уверена, что этот брак у SHAMAN'а не последний.

«SHAMAN'у надо побыть несколько лет в свободном плавании, до следующего брака. А следующий брак будет у него, конечно же», — сказала эксперт журналисту нашего сайта.