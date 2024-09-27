Кто продвигает SHAMAN'а?

Семь лет продержался брак SHAMAN'а с Еленой Мартыновой. Сейчас они разводятся, официально объявив об этом публике.

«Может быть, и правильно, что они расходятся, потому что принимать вот такую новую схему, когда ты сидишь дома и точно понимаешь, что там, за стенами дома, происходит то, что тебе не понравится, готова не каждая женщина», — прокомментировала расставание артиста с супругой таролог Марианна Абравитова .

Она считает, что у артистов, мгновенно взлетевших на звездный олимп, слишком много соблазнов, именно они довели эту пару до развода. При этом артист сообщил, что расстается с Мартыновой из-за слишком плотного рабочего графика, который не позволяет строить нормальные отношения.

Любопытно, что сценическим имиджем SHAMAN'а занимается его супруга Елена Мартынова. И кто будет отвечать за образ артиста после развода, пока не ясно. А вот за продвижение звезды с сентября 2022 года отвечает его собственный продюсерский центр Shaman, поэтому расставание с женой на его пиар не повлияет.