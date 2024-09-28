Нюша рассказала, почему поддерживает теплые отношения с бывшими мужем: «Мы играем разные роли»

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. 10 лет назад она была на пике своей карьеры, каждая ее песня становилась хитом. Потом артистка взяла паузу, так как сыграла свадьбу с Игорем Сивовым и стала мамой. Она родила дочку Серафиму-Симбу, а потом сына Саффрона. Однако в этом году певица развелась с мужем. Она рассказала, что переживала разные периоды, в том числе жила с ним в свободных отношениях. Своих наследников звезда оставила жить с Сивовым в Дубае. Сама она активно возрождает свою карьеру, выпускает песни и дает концерты. На днях Нюша посетила «Вечерний звук» от HiFi-cтриминга «Звук».

По словам певицы, ее уговаривают выпустить статью о том, как можно остаться в нормальных отношениях с бывшим мужем. Однако она заверила, что не является в этом экспертом.

«Я просто, в целом, за то, чтобы с людьми оставаться в хороших отношениях. Потому что, я считаю, что мы все здесь не просто люди. Каждая душа приходит в этот мир получать опыт. Мы проходим через уроки, но все мы на уровне безусловной любви. И так как мы играем разные роли, получается, что иногда приходится сыграть не очень позитивную роль для другого человека. Мы понимаем, что для всех хорошим быть невозможно», — пояснила артистка VOICE.

Поклонники отмечают, что Нюша стала прежней. Многие радуются тому, что она решилась на такие перемены в своей жизни.