Нюша официально развелась с Игорем Сивовым после семи лет брака

Анна Шурочкина , более известная как Нюша , весной сообщила о разводе с Игорем Сивовым. Слухи о проблемах в семье ходили давно. Певица жила с ним в Дубае. Она подарила ему сына Саффрона и дочку Серафиму-Симбу. Примечательно, что в мае артистка подала на развод.

Она стала чаще приезжать в Москву. В интервью звезда пояснила, что пыталась спасти брак, соглашалась на свободные отношения, но это не помогло. А 15 августа состоялся суд, на котором брак был расторгнут.

Об это представительница Сивова сообщила «СтарХиту». Она также заявила, что бывшим супругам удалось достигнуть компромисса по поводу детей. Двухлетний Саффрон и пятилетняя Серафима-Симба живут в Дубае с отцом.

Ранее Нюша рассказала, что сосредоточила внимание на карьере. Она готовится дать концерт, а также скоро порадует поклонников новыми песнями.

Напомним, что также переживает развод другая пара — Алсу и Ян Абрамов. Им предстоит поделить совместно нажитое имущество в суде.