Нюша официально развелась с Игорем Сивовым после семи лет брака

Она стала чаще приезжать в Москву. В интервью звезда пояснила, что пыталась спасти брак, соглашалась на свободные отношения, но это не помогло. А 15 августа состоялся суд, на котором брак был расторгнут.
Об это представительница Сивова сообщила «СтарХиту». Она также заявила, что бывшим супругам удалось достигнуть компромисса по поводу детей. Двухлетний Саффрон и пятилетняя Серафима-Симба живут в Дубае с отцом.
Ранее
Напомним, что также переживает развод другая пара — Алсу и Ян Абрамов. Им предстоит поделить совместно нажитое имущество в суде.
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