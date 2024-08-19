Нюша вывела пятилетнюю дочку Серафиму-Симбу на сцену во время фестиваля «Вельвет Фест»

Нюша. Фото: соцсети Нюши

Нюша исполнила желание дочки, которой захотелось произнести речь.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, продолжает выступать на сцене. Она брала пауза, когда была в браке. Певица родила дочку Серафиму-Симбу, а потом на свет появился сын Саффрон. Примечательно, что вторая беременность была незапланированной. Однако в этом году она поменяла свою жизнь. Артистка развелась с Игорем Сивовым. Они недавно получили решение суда. Бывшие супруги не делились совместно нажитое имущество. Однако им пришлось договариваться о том, с кем будут жить дети.

На этот раз Нюша решила выступить на фестивале «Вельвет Фест». Она привезла в Москву своих наследников, так как малыши уже давно живут с папой в Дубае. Во время выступления певица вывела на сцену Серафиму-Симбу. Пятилетняя девочка была в розовом платье с рюшами и в ободке с кошачьими ушками.

Нюша с дочкой. Фото: соцсети Нюши

Артистка дала микрофон дочке, которая волновалась. Однако Нюша ее поддержала.

«Она очень хотела сегодня приехать, и на вас посмотреть, и концерт послушать, и даже кое-что сказать», – отметила певица.

«Привет, Москва! Желаю вам самого хорошего и очень рада, что все вы пришли на мамин концерт», – сказала Симба.

Она также показала сердечко и отправила в зал воздушный поцелуй. Публика тепло приняла малышку. Девочка танцевала за кулисами, когда Нюша выступала.

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