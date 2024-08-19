Нюша вывела пятилетнюю дочку Серафиму-Симбу на сцену во время фестиваля «Вельвет Фест»

Анна Шурочкина , более известная как Нюша , продолжает выступать на сцене. Она брала пауза, когда была в браке. Певица родила дочку Серафиму-Симбу, а потом на свет появился сын Саффрон. Примечательно, что вторая беременность была незапланированной. Однако в этом году она поменяла свою жизнь. Артистка развелась с Игорем Сивовым. Они недавно получили решение суда. Бывшие супруги не делились совместно нажитое имущество. Однако им пришлось договариваться о том, с кем будут жить дети.

На этот раз Нюша решила выступить на фестивале «Вельвет Фест». Она привезла в Москву своих наследников, так как малыши уже давно живут с папой в Дубае. Во время выступления певица вывела на сцену Серафиму-Симбу. Пятилетняя девочка была в розовом платье с рюшами и в ободке с кошачьими ушками.