Нюша спустя месяц после развода улетела на отдых в Турцию с московским ресторатором Стерликовым

Ранее певица звала его на свой день рождения. Также они пересекались на светских мероприятиях. Теперь артистка проводит время на отдыхе в Турции. Ее снова заметили в компании Стерликова. Telegram-канал «Только никому» сообщает, что они не просто дружат. С собой на отдых
Отметим, что у Эдуарда большой бизнес. Он не только владеет ресторанами, но также отелем, банным комплексом и коттеджным поселком на Новой Риге. Напомним, что с первым мужем певица рассталась в 2023 году, но с разводом не спешила. Она также признавалась, что даже жила с ним в свободных отношениях, но это не спасло их брак.
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