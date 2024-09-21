Нюша спустя месяц после развода улетела на отдых в Турцию с московским ресторатором Стерликовым

Нюша уже давно стала известной персоной. В этом году она решилась на развод с Игорем Сивовым. Певица вернулась в Москву и теперь начала строить новый виток в карьере. Примечательно, что делить совместно нажитое имущество они не стали. Дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона артистка оставила с бывшим мужем в Дубае, где они привыкли жить. Но недавно артистка виделась с наследниками. Она также стала чаще выходить в свет. На этот раз Нюша спровоцировала слухи о новом романе. Ее несколько раз заметили в компании московского ресторатора Эдуарда Стерликова.

Ранее певица звала его на свой день рождения. Также они пересекались на светских мероприятиях. Теперь артистка проводит время на отдыхе в Турции. Ее снова заметили в компании Стерликова. Telegram-канал «Только никому» сообщает, что они не просто дружат. С собой на отдых Нюша увезла даже свою маму и дочку. Однако пока она сама не объявила о новых отношениях.