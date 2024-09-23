Нюша устроит свою личную жизнь в ближайшие два года, заявил экстрасенс Гришин: «У нее будет новый брак»

Нюша в этом году развелась с Игорем Сивовым. Они долгое время строили отношения. Певица родила от него дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Она не скрывает, что у нее возникали проблемы с мужем. Ей даже пришлось простить ему измену, а после рождения второго ребенка артистка согласилась на свободные отношения. Но в итоге теперь она сосредоточила внимание на карьере. При этом ее уже несколько раз видели с московским ресторатором Эдуардом Стерликовым. Ходят слухи, что между ними закрутился роман.

На данный момент Нюша улетела отдыхать с семьей, и на том же курорте находится Эдуард. Для Teleprogramma.org ситуацию прокомментировал экстрасенс Алексей Гришин . Он считает, что слухи о романе певицы — правда.

«Нюша действительно сейчас в очень благоприятном периоде в плане личной жизни. У нее в ближайшие полтора года большой расцвет любви, большой расцвет взаимоотношений. И, скорее всего, с ресторатором это правда. И, скорее всего, в целом базово Нюша в ближайшие полтора года устроит личную жизнь. У нее будет новый брак, будут новые дети в этом браке. То есть она сейчас будет выстраивать новые позитивные, конструктивные отношения», — пояснил Гришин.