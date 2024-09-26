Актер Комаров — об обострении болезни у Мадянова весной: «Снова обнаружили раковые клетки»

Роман Мадянов снялся в сотне фильмов. Он также играл в театре. Актер строил карьеру с самого детства. Накануне стало известно, что он умер на 63-м году жизни. С 2020 года Роман Мадянов боролся с онкологическим заболеванием.

Однако после операции Роман Мадянов продолжал активно работать. Друзья утверждают, что Роман никогда не жаловался на здоровье. В конце лета ему сделали операцию на тазобедренном суставе. После этого он уже не выходил на сцену. Роман Мадянов стал совсем плохо себя чувствовать. Его друг и коллега Павел Комаров признался, что часто с ним ездил на рыбалку.

Они дружили целых 20 лет, пишет KP.RU. Павел Комаров вспомнил, что 27 августа общался с Романом Мадяновым по телефону. Тогда актер шутил, поэтому Роман Комаров даже не заподозрил, что у его коллеги и приятеля есть проблемы. Теперь он отмечает, что новость о смерти Романа Мадянова шокировала его. При этом, Павел Комаров знал про болезнь друга.

«Операцию ему сделали 4 года назад. После операции все было хорошо. Три года болезнь не давала о себе знать. Ничего не беспокоило», — поделился Павел Комаров.

Павел Комаров заверил, что придет на прощание и похороны Романа Мадянова. Он рассказал, что актер проживал в деревне Бояркино Раменского района Подмосковья. Похороны звезды пройдут недалеко от этого места.