Сергей Безруков — о покойном Романе Мадянове: «Он ничего не говорил, а мы не догадывались о его недуге»

В эту среду, 25 сентября, умер известный актер Роман Мадянов, который с 2020 года боролся с онкологическим заболеванием. Сын артиста Роман Мадянов-младший признался, что общался с отцом за несколько часов до его смерти. По его словам, актер верил, что поправится.

Друзья и коллеги не могут поверить в смерть Романа Мадянова. Мария Аронова призналась, что знала про недуг артиста. Она отметила, что он был сильным и никогда не жаловался. А вот Сергей Безруков не знал, что Роман Мадянов был тяжело болен. Не так давно они работали вместе.

«Ушел Рома Мадянов. Не могу поверить. Совсем недавно снимались вместе в «Моменте истины», он ничего не говорил, а мы не догадывались о его недуге. Наоборот, он казался полным сил, энергии, а его потрясающее чувство юмора помогало выйти из ступора, если такой случался, хотелось соответствовать его позитивному восприятию, фантастической актерской органике», — высказался Сергей Безруков.

Напомним, что похороны Романа Мадянова пройдут в Московской области 27 сентября.