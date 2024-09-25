Сын Романа Мадянова рассказал, о последних часах жизни артиста: «Присел на кровать, побледнел — и все»

Роман Мадянов снимался в кино большую часть жизни. Он прославился благодаря сериалу «Солдаты». Примечательно, что последние полгода актер продолжал работать, но у него были большие проблемы со здоровьем. В 2020 году у него нашли рак легких, который обострился спустя несколько лет. По некоторым данным, врачи решили оказывать ему лишь паллиативную помощь. 25 сентября артист умер в своем доме. Отмечается, что он плохо чувствовал себя в последние две недели. А его сын Роман-младший рассказал, что разговаривал с отцом за несколько часов до смерти. Он наделся на выздоровление.

«С утра он жаловался на тяжелое дыхание. Он вместе с мамой (женой) поехал на МРТ. Приехал домой, ему было тяжело дышать, присел на кровать, побледнел — и все. Все на глазах у мамы произошло», – пояснил сын звезды, пишет Super.

Также он рассказал, что Мадянов до последнего был настроен оптимистично. Сын был в своем доме, который находится рядом с родительским, в том же поселке Ромашкино. Около 11 утра ему позвонила мама, но когда он прибежал, то Мадянов-старший был уже мертв.