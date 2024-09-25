Мария Аронова рассказала, что Роман Мадянов стойко боролся с раком: «Сейчас будем кулаки держать за Наташеньку, его жену»

25 сентября скончался Роман Мадянов. Он был известным актером. Последние месяцы у него обострился рак и стали распространяться в органах метастазы. По слухам, в последние две недели жизни артист уже с трудом вставал с постели. Его сын Роман-младший признался, что видел его всего за несколько часов до смерти. Он был настроен оптимистично и хотел победить болезнь. При этом у Мадянова начались проблемы с дыханием. Пока точная причина смерти не названа. Отметим, что Екатерина Стриженова, Денис Бузин и другие известные персоны выразили свои соболезнования родным артиста.

В беседе с Teleprogramma.org актриса Мария Аронова не могла скрыть своей горечи от такой утраты. Она рассказала, что поддерживала с ним общение и знала про его борьбу с раком.

«Тут что говорить, ушел из жизни. Театр и кино потеряли, с моей точки зрения, великого актера русского. Рома был абсолютным самородком. А у нас опустела в душе комната под названием «Рома-друг». Это был нежный человек. А теперь мы вместе. Сейчас будем кулаки держать за Наташеньку, за Ромину жену, за его ангела-хранителя. Прекрасно. Ну, конечно, Рома большой молодец. Ромочка очень волевой человек, настоящий мужчина, он никогда не ныл, боролся много. Большой молодец! Проклятующая это болезнь, когда мы уже научимся ее лечить», — поделилась актриса.