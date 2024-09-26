Воля после свадьбы Харламова остался голодным и с больной спиной: «Хуже меня только Бебуришвили»

Гарик Харламов в этом году сыграл свадьбу с Катериной Ковальчук. Для него этот брак стал третьим, а для его избранницы первым. Юморист решил, что все должно быть так, как хочет его невеста. Ведущим их торжества был актер Сергей Бурунов, а Денис Дорохов примерил свадебный образ. Также были разные гости, в том числе, коллеги юмориста по Comedy Club.

В новом выпуске своего шоу ведущий Павел Воля поделился впечатлениями от праздника. На свадьбе у Гарика Харламова он был с женой Ляйсан Утяшевой.

«Рассадка — это отдельный момент. Уверен, что Гарик ей не занимался. Но я сидел спиной к сцене между двумя незнакомыми людьми, передо мной стоял гигантский букет белых цветов, а вся еда была за ним. Я был как камышовый кот, который из-за них выглядывал. К концу свадьбы у меня вытек глаз, защемило спину, разорвало ухо, я ничего не поел, потому что Харла решил, что я шмель, питаюсь цветами. Но это было лучшее место! Хуже меня сидел только Андрей Бебуришвили — один за столом», — высказался Павел Воля.

К слову, в этом выпуске телеведущий устроит еще одну церемонию бракосочетания Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Перед публикой споет Марина Кравец, представив новый дуэт. Новый выпуск шоу выйдет в эфир 27 сентября в 21:00 на ТНТ.