Ковальчук впервые после свадьбы вышла в свет с Харламовым и свекровью
Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press
Юморист поддержал супругу, которая снялась с Никитой Кологривым в новом проекте.
Гарик Харламов минувшим летом стал мужем Катерины Ковальчук, которую встретил на съемках картины «Гусар». Они устроили пышную свадьбу, на которую пригласили друзей и родных. С бывшей женой Кристиной Асмус он поддерживает дружеские отношения. Примечательно, что недавно они вместе отвели дочку Анастасию на школьную линейку.
А вот накануне Гарик Харламов решил поддержать новоиспеченную жену, которая снялась в фильме «Любовь зла» с Никитой Кологривым. Она отправилась на премьеру картины.
Для такого случая Катерина Ковальчук облачилась в белое мини-платье и алый жакет. Лук подчеркнул ее стройные ноги. Образ дополнили туфли на каблуке. Гарик Харламов облачился во все черное. Также актрису поддержала свекровь Наталья Игоревна. Она позировала с ней на ковровой дорожке.
Гарик Харламов с мамой и Катерина Ковальчук. Фото: соцсети Катерины Ковальчук
Мама Гарика Харламова щегольнула в коротком платье. Поклонники осыпали комплиментами звездную семью. Многие посчитали, что Ковальчук очень похожа на родительницу Гарика Харламова. Поклонники заметили, что мама звезды выглядит очень молодой и многим своим сверстницам может дать фору. Наталья Игоревна приняла выбор сына и тепло относится к своей невестке. Она была на свадьбе и даже ездила с парой в Сочи, где они провели медовый месяц.