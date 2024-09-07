Ковальчук впервые после свадьбы вышла в свет с Харламовым и свекровью

Гарик Харламов минувшим летом стал мужем Катерины Ковальчук, которую встретил на съемках картины «Гусар». Они устроили пышную свадьбу , на которую пригласили друзей и родных. С бывшей женой Кристиной Асмус он поддерживает дружеские отношения. Примечательно, что недавно они вместе отвели дочку Анастасию на школьную линейку.

А вот накануне Гарик Харламов решил поддержать новоиспеченную жену, которая снялась в фильме « Любовь зла » с Никитой Кологривым. Она отправилась на премьеру картины.