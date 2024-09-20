Какое наказание светит Харламову за налоговый долг по бизнесу — юрист Хазова: «ФНС потребует уплаты, может выписать штраф»

Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Гарик Харламов давно занимается ресторанной деятельностью, но в этом направлении то и дело у него случаются осечки.

Гарик Харламов задолжал налоговой 79 тысяч рублей, об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По сообщению источника, комик является учредителем ООО «Невские мелодии», и именно оно теперь числится в должниках ФНС. Известно, что фирма занимается ресторанной деятельностью и оказывает услуги по доставке продуктов питания.

Какое наказание светит Гарику Харламову за отказ своевременно сделать выплаты в казну, специально для сайта Teleprogramma.org прокомментировала юрист, член Союза юристов-блогеров России Виктория Хазова.

«Уплата налогов является обязанностью всех граждан и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ.

В случае возникновения задолженности перед федеральным налоговым органом, конечно, первое, что необходимо будет сделать, — это погасить задолженность.

Далее в ходе расследования ФНС будет оценивать следующие факторы:

  • Кто из сотрудников фирмы несет ответственность.
  • Размер задолженности.
  • Способ уклонения (совсем не платит налоги или занижает прибыль)

Все это будет учитываться для выбора наказания за нарушение налогового законодательства.

Так как размер задолженности у организации Гарика Харламова не в крупном размере, на данный момент ФНС потребует уплаты задолженности, а также может выписать штраф в соответствии со ст. 122 НК РФ.

Если задолженность будет выше 18 млн рублей, то уже будет грозить уголовная ответственность», — сказала эксперт.

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