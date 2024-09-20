Какое наказание светит Харламову за налоговый долг по бизнесу — юрист Хазова: «ФНС потребует уплаты, может выписать штраф»

По сообщению источника, комик является учредителем ООО «Невские мелодии», и именно оно теперь числится в должниках ФНС. Известно, что фирма занимается ресторанной деятельностью и оказывает услуги по доставке продуктов питания.
Какое наказание светит
«Уплата налогов является обязанностью всех граждан и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ.
В случае возникновения задолженности перед федеральным налоговым органом, конечно, первое, что необходимо будет сделать, — это погасить задолженность.
Далее в ходе расследования ФНС будет оценивать следующие факторы:
- Кто из сотрудников фирмы несет ответственность.
- Размер задолженности.
- Способ уклонения (совсем не платит налоги или занижает прибыль)
Все это будет учитываться для выбора наказания за нарушение налогового законодательства.
Так как размер задолженности у организации
Если задолженность будет выше 18 млн рублей, то уже будет грозить уголовная ответственность», — сказала эксперт.
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