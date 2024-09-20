Какое наказание светит Харламову за налоговый долг по бизнесу — юрист Хазова: «ФНС потребует уплаты, может выписать штраф»

Гарик Харламов задолжал налоговой 79 тысяч рублей, об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По сообщению источника, комик является учредителем ООО «Невские мелодии», и именно оно теперь числится в должниках ФНС. Известно, что фирма занимается ресторанной деятельностью и оказывает услуги по доставке продуктов питания.

Какое наказание светит Гарику Харламову за отказ своевременно сделать выплаты в казну, специально для сайта Teleprogramma.org прокомментировала юрист, член Союза юристов-блогеров России Виктория Хазова .

«Уплата налогов является обязанностью всех граждан и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории РФ.

В случае возникновения задолженности перед федеральным налоговым органом, конечно, первое, что необходимо будет сделать, — это погасить задолженность.

Далее в ходе расследования ФНС будет оценивать следующие факторы:

Кто из сотрудников фирмы несет ответственность.

Размер задолженности.

Способ уклонения (совсем не платит налоги или занижает прибыль)

Все это будет учитываться для выбора наказания за нарушение налогового законодательства.

Так как размер задолженности у организации Гарика Харламова не в крупном размере, на данный момент ФНС потребует уплаты задолженности, а также может выписать штраф в соответствии со ст. 122 НК РФ.

Если задолженность будет выше 18 млн рублей, то уже будет грозить уголовная ответственность», — сказала эксперт.