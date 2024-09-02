Светлана Бондарчук до сих пор таит обиду на бывшего мужа: «Новая жена моложе и красивее»
Светлана Бондарчук. Фото: Global Look Press
Режиссер Федор Бондарчук ушел из семьи к актрисе Паулине Андреевой.
Светлана Бондарчук так и не смогла простить Федора Бондарчука за уход к другой женщине. Об этом говорит ее реакция на слова хейтеров. Пользователи Сети в комментариях пишут, что экс-модели не стоит выставлять напоказ снимки в мини-бикини.
Также фолловеры отмечают, что новая жена режиссера, актриса Паулина Андреева такого себе не позволяет. Светлана Бондарчук обвинила комментаторов в злости и обиженности на весь мир. В разговоре с Teleprogramma.org психолог Ирина Коробченко объяснила, что журналистку все еще задевает то, что муж ушел к молодой женщине.
«Совершенно очевидно, что когда хейтеры, как назвала их Светлана Бондарчук, сравнивают ее с Паулиной Андреевой, то речь идет не о том, что они хотят ее обидеть, а о том, что они как раз попали в ту болевую точку, которая называется обида. Ни одной женщине, и ни одному мужчине не хочется оказаться в ситуации, когда выбран кто-то лучше, моложе, красивее.
Может быть, объективно это не так в реальности. Но когда от нас уходят, мы склонны думать о том, что этот человек чем-то лучше нас. И это остается очень ноющей, нарывающей болью. Какие бы социальные маски мы ни надевали, есть та часть личности, которая болеет», — пояснила эксперт.