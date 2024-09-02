Светлана Бондарчук до сих пор таит обиду на бывшего мужа: «Новая жена моложе и красивее»

Светлана Бондарчук так и не смогла простить Федора Бондарчука за уход к другой женщине. Об этом говорит ее реакция на слова хейтеров. Пользователи Сети в комментариях пишут, что экс-модели не стоит выставлять напоказ снимки в мини-бикини.

Также фолловеры отмечают, что новая жена режиссера, актриса Паулина Андреева такого себе не позволяет. Светлана Бондарчук обвинила комментаторов в злости и обиженности на весь мир. В разговоре с Teleprogramma.org психолог Ирина Коробченко объяснила, что журналистку все еще задевает то, что муж ушел к молодой женщине.

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