Игорь Матвиенко рассказал, почему певец SHAMAN ходит с 10-ю охранниками: «Получал угрозы»

Недавно стало известно, что Ярослав Дронов , известный как SHAMAN , примет участие в новой опере «Князь Владимир» . Он сыграет в постановке главную роль. Примечательно, что также в этой постановке задействован Николай Расторгуев.

А придумал эту оперу Игорь Матвиенко, который и собрал звездную команду. Он рассказал, что лучше узнал Ярослава и даже ходил с ним гулять на Патриаршие пруды. По словам продюсера, артиста на улице никто не узнает, так как он ходит в темной шапочке. Более того, Матвиенко заверил, что SHAMAN трудоголик и интроверт, которому не интересны деньги и слава.

При этом он объяснил, почему артиста постоянно сопровождает охрана, пишет KP.RU.

«Сейчас у него 10 человек охраны, чтобы нормально можно было по улице ходить... Все-таки он некий рупор патриотизма, сейчас это действительно может быть небезопасно, много провокаторов. Были случаи, когда Ярослав получал угрозы», — пояснил Матвиенко.

У Дронова есть жена, но он крайне редко говорит о личной жизни. Недавно певец признался, что не носит обручальное кольцо, так как они с супругой их даже не покупали.