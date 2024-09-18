Игорь Матвиенко — о новой опере «Князь Владимир»: «Мы с трудом нашли для SHAMAN хорошую бороду»

Ярослав Дронов , более известный как SHAMAN , не перестает много гастролировать. Несмотря на полную занятость, он согласился принять участие в интересном проекте. Игорь Матвиенко уже два года работает над новой оперой «Князь Владимир». Продюсер исполнит одну из ролей. А также в опере будут заняты многие известные артисты.

Так, Николай Расторгуев предстанет в роли воеводы Федора — первого христианского мученика Древней Руси. Игорь Матвиенко перевоплотится в бога Одина. Им будут делать сложный пластический грим, на который уходит 2-3 часа. По словам Игоря Матвиенко, неожиданно у него возникли проблемы с гримом для Ярослава Дронова , пишет KP.RU.

«Когда мы гримировали SHAMAN под князя Владимира, то столкнулись с неожиданной проблемой. С трудом нашли практически единственную бороду в стране. Нам гримеры объяснили, что сейчас какой-то дичайший дефицит бород, потому что в России снимается очень много исторического кино. И порой найти качественную бороду для съемок просто невозможно», — заявил Игорь Матвиенко.

Игорь Матвиенко отметил, что совсем сложно узнать будет Николая Расторгуева . По его словам, певец сразу выглядит, как Маркс и Энгельс в одном лице. Себя он назвал неузнаваемым старцем в гриме под бога.