Всплыла причина, по которой SHAMAN снимает обручальное кольцо перед концертами
SHAMAN. Фото: Global Look Press
Певец Ярослав Дронов сам признался, что оставляет драгоценность дома.
Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, неспроста снимает обручальное кольцо перед концертами. Артист — очень суеверный человек. И несмотря на то, что существует расхожее мнение о том, что снятие обручального кольца принесет в брак несчастье, певца это не останавливает.
И, к слову, SHAMAN правильно делает, что оставляет символ своей любви и преданности супруге дома. В разговоре с Teleprogramma.org ясновидящая Аза Петренко объяснила, что на обручальные кольца можно проводить разные обряды — приворот, порчу и другие. Поэтому певец не зря снимает его перед тем, как выйти к фанаткам.
«Тем, что он снимает кольцо перед выступлением, он оберегает свою семью от разных негативных воздействий. Много внимания, фанаты могут завидовать, и у него много фанаток. Кольцо можно снимать в каких-то моментах. Потому что иногда чистить надо от негатива, золото привлекает к себе все. SHAMAN снимает кольцо, чтобы удержать семью. Много существует обрядов на ссоры», — объяснила экстрасенс.