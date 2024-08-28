Всплыла причина, по которой SHAMAN снимает обручальное кольцо перед концертами

Певец Ярослав Дронов , известный как SHAMAN , неспроста снимает обручальное кольцо перед концертами. Артист — очень суеверный человек. И несмотря на то, что существует расхожее мнение о том, что снятие обручального кольца принесет в брак несчастье, певца это не останавливает.

И, к слову, SHAMAN правильно делает, что оставляет символ своей любви и преданности супруге дома. В разговоре с Teleprogramma.org ясновидящая Аза Петренко объяснила, что на обручальные кольца можно проводить разные обряды — приворот, порчу и другие. Поэтому певец не зря снимает его перед тем, как выйти к фанаткам.

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