Бузова высказалась о Салтыковой, которая назвала ее «выскочкой»: «Обидно разочаровываться в людях»

Ольга Бузова много лет выступает на сцене. Она привыкла к тому, что ее постоянно критикуют. Чаще всего в шоу-бизнесе нелестно высказываются о ее вокальных данных. При этом она выпустила не один клип и получила десятки музыкальных премий. Популярность артистки только растет. Она не перестает выпускать новые композиции.

А теперь вышел выпуск шоу «Битва поколений», в котором она приняла участие. В жюри сидела не только Люся Чеботина, но и Ирина Салтыкова, которая достаточно резко высказалась после выступления Ольги. Она назвала ее выскочкой.

После этого в Сети на Салтыкову обрушился шквал критики. Сама Бузова находится на отдыхе в Занзибаре, но прокомментировала инцидент. Она призналась, что певица ее неприятно удивила.

«Обидно разочаровываться в людях. Ирина мне очень нравилась раньше. Красивая, эффектная женщина. Но мне все стало понятно, когда я увидела отрывки с ней из шоу «злые языки» с Викторией Боней. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять», — отметила Бузова.

Напомним, что на шоу с Боней артистка рассказала о пагубных привычках коллег. Салтыкова заявила, что Наталья Ветлицкая употребляла запрещенные вещества, а Татьяна Буланова перебарщивала с алкоголем.