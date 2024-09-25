Волочкова назвала высказывания Салтыковой в адрес Бузовой позорищем: «Эти судилища из-за кустов хотели бы оказаться на ее месте»

Ольга Бузова не раз оказывалась в центре скандалов. Она сокрушается, что ее то и дело критикуют, хотя она никому ничего плохого не желает. И недавно артистка приняла участие в шоу «Битва поколений». В кресле жюри сидела Ирина Салтыкова, которая достаточно резко прокомментировала ее выступление и назвала «выскочкой». Позже Ольга решила объяснить, что всегда хорошо относилась к Ирине и даже восхищалась ею, но сложившаяся ситуация ее разочаровала.

За Бузову вступился Егор Крид, который призвал ее не трогать. Также для Teleprogramma.org ситуацию прокомментировала Анастасия Волочкова, которая родилась в один день с Ольгой. И так сложилась, что балерина регулярно сталкивается с критикой в свой адрес.

«Несколько лет назад встречались на Мальдивах с ней, на одном острове. Нас судьба свела. Вообще, я знаю Олю давно и знаю ее как человека. Это прекрасный, светлой души человек. Она очень добрая, она с чувством юмора, и оно нам присуща обеим. Что могу сказать по поводу высказывания в адрес Ольги Бузовой. Мои золотые, я хочу сказать вам: победителей не судят! И Ольга добилась всего своим трудом, своим сердцем, вот всем-всем, что у нее есть, самыми лучшими качествами она добилась сама. Извините, пожалуйста, когда стареющие женщины, уже уходящие из мира шоу-бизнеса, и как сбитые летчики никому не нужны, не интересны, начинают судить молодую, красивую и успешную Ольгу Бузову. Извините, это позорище, вот я так считаю», — отметила она.

Анастасия напомнила, что в Большом театре в свое время к ней тоже относились с завистью. По ее словам, там ее приняли не с распростертыми объятиями.

Вы знаете все, что сделала Ольга Бузова. Что-то она сделала хорошо, что-то сделала, может быть, не так как людям нравится, но она это сделала. А кто судят, посмотрите на этих судилищ. Посмотрите на их лица — это же выражают то лицо, чем садятся на крыльцо. Уж извините, многие сидят и завидуют Ольге Бузовой за ее успех, за ее талант, за то, что она поет, за то, что она вот все в жизни уже, ну почти все, но она многое успела сделать. И вот эти судилища из-за кустов хотели бы оказаться на ее месте, а судят ее. Вот реально говорю, позорище просто. А я всегда буду поддерживать Ольгу Бузову, потому что она мне нравится и потому что она хороший человек», — высказалась Волочкова.