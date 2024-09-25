Шаляпин о ссоре Бузовой и Салтыковой: «Предпочитаю в женские разборки не встревать»

В очередной раз Ольга Бузова оказалась в центре скандала. Она приняла участие в шоу «Битва поколений». Ее выступление оценила Ирина Салтыкова, которая судила участников. И неожиданно артистка стала резкой и отметила, что Ольга «выскочка». От таких слов Люся Чеботина, которая тоже была в студии, чуть не лишилась дара речи. Бузова позже прокомментировала этот инцидент. Она отметила, что раньше восхищалась Салтыковой, но эту ситуация заставила ее в ней разочароваться. Более того, артистка вспомнила, как ранее Ирина нелестно говорила о своих коллегах в шоу у Виктории Бони.

За Бузову вступился Егор Крид. Также Анастасия Волочкова уверена, что Салтыкова просто завидует более успешной и молодой звезде. А вот Прохор Шаляпин в этом конфликте не стал принимать ничью сторону.

«Обеих люблю — и Салтыкову, и Бузову. И предпочитаю в женские разборки не встревать. Думаю, девочки как-нибудь сами разберутся. Обе суперзвезды, и все у них будет хорошо», — пояснил Прохор в беседе с Teleprogramma.org.