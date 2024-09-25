Актера Романа Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово в Московской области

Роман Мадянов четыре года вел борьбу с онкологическим заболеванием. 25 сентября стало известно, что он умер в своем доме. По некоторым данным, врачи не смогли его спасти. Состояние актера ухудшилось в начале сентября. Перед этим он перенес операцию по протезированию тазобедренного сустава. Уже тогда спектакли с его участием были отменены. А шесть месяцев назад у него стал прогрессировать рак легких. У звезды сериала «Солдаты» обнаружили метастазы в почках, селезенке и печени.

Рядом с ним в последние дни жизни находились его родные. Уже известно, что похоронят Мадянова на небольшом кладбище. Родные сообщили, что тело актера придадут земле на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области, пишет Shot. Прощание пройдет 27 сентября в городе Бронницы.