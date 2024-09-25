Актер Денис Бузин заявил, что Роман Мадянов был одаренным: «Задал планку того, как нужно работать в кадре»

Роман Мадянов несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. 25 сентября стало известно, что он умер в своем доме, на глазах у жены Натальи. По словам его сына Романа-младшего, артист испытывал проблемы с дыханием. Пока точная причина смерти 62-летнего артиста неизвестна. По слухам, в последние месяцы у него уже сильно стало сдавать здоровье. Отмечается, что он даже облысел. Друзья и коллеги выражают свои соболезнования. Екатерина Стриженова призналась, что они часто вместе рыбачили.

А в беседе с Teleprogramma.org актер и коллега Мадянова по сериалу «Солдаты» Денис Бузин рассказал, каким запомнил артиста. Он не стал утаивать, что не знал о смерти Романа.

«Несмотря на то что он по телеку играл злодеев и негодяев, в жизни это тот самый случай совершенно противоположного человека — доброго, открытого компанейского. Любой его партнер отметит, что он был нереальным профессионалом, ужасно одаренным. Мне посчастливилось в «Солдатах» сниматься. И это была одна из первых моих работ, и мне посчастливилось с ним работать. Он задал планку, просто в самом начале моей карьеры задал планку того, как нужно работать в кадре, существовать, готовиться. И насколько нужно быть честным в кадре и вне кадра», — поделился Бузин.

Он также рассказал, что не общался с Мадяновым в последние годы и не знал, что у него был рак.