Елена Валюшкина рассказала, что болеющий раком Роман Мадянов до последнего работал на съемочной площадке: «Ему было очень тяжело»

Накануне стало известно, что умер Роман Мадянов. Сначала сообщалось, что его тело нашли родные в квартире в Москве. Позже выяснилось, что он находился в загородном доме. Примечательно, что с 2020 года актер боролся с раком. Отмечается, что в этом году болезнь обострилась, в его органы стали распространяться метастазы. Однако артист продолжал работать. Лишь в конце лета спектакли с его участием отменили, когда ему сделали операцию на тазобедренном суставе. По слухам, в последние две недели жизни он уже не вставал с постели и с трудом дышал. За несколько часов до смерти с ним успел пообщаться сын Роман-младший.

Друзья и коллеги шокированы трагической новостью. Все отмечают, что он был настоящим профессионалом своего дела. С ним работала Елена Валюшкина. Она в беседе KP.RU рассказала, что артист продолжал работать, несмотря на свой недуг.

«Он долго боролся со страшной болезнью. Играл спектакли. Снимался. Но, не победил ее. Это Актер с большой буквы. Какая мощная энергия шла от него в театре, он забирал зал и уже не отпускал. Зрители купали его в любви. Это было взаимно. Какой он чуткий партнер. Как с ним было легко. Совсем недавно мы опять встретились на съемочной площадке. Ему было очень тяжело. Но он творил», – сказала актриса.

Примечательно, что Валюшкина не сможет попасть на похороны коллеги. Она очень сожалеет, что не успеет приехать. Актриса сейчас находится в Китае.