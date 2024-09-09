На свадьбе миллиардера Константина Малофеева и его возлюбленной выступили Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия и Леонид Агутин

Константин Малофеев решил узаконить отношения с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. 50-летний миллиардер закатил на днях свадьбу. На празднике бизнесмена выступили такие артисты, как Григорий Лепс , Дима Билан , Валерия и Леонид Агутин.

По данным Телеграм-канала «База», свадьбу организовали на вилле «Ротонда», которая является одной из самых дорогих в Подмосковье. Гостей было более 100 человек. Жених потратил на праздник круглую сумму – несколько десятков миллионов рублей. Около половины суммы ушли на оплату выступлений артистов.

Отмечается, что организаторы торжества запретили Билану исполнять сразу несколько его песен. Ему пришлось убрать из плана такие хиты, как «Ты не моя пара», «Молния» и «Ночной хулиган». Все артисты принарядились по такому случаю. Валерия щегольнула в ярком платье с разрезами, а Билан облачился в черный наряд.

Напомним, что у Марии от прошлых отношений есть девять детей. Пять из них она родила сама, а еще четверых усыновила. С Малофеевым ее заметили вместе впервые в прошлом году.