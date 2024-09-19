Григорий Лепс прямо на сцене оценил фигуру молоденькой бэк-вокалистки: флирт не удался

Григорий Лепс уже давно выступает на сцене. В этом году 62-летний артист представил обществу свою невесту. Ей оказалась 18-летняя студентка Аврора Киба. Он даже намекнул, что сделал ей предложение. Девушка хвасталась в соцсетях кольцом с бриллиантом. Недавно они вместе посетили «Новую волну» в Сочи. Однако теперь в Сети оказалось видео с одного из выступлений певца. На кадрах он словно находится в нетрезвом состоянии. Когда Лепс увидел молодую бэк-вокалистку в черном платье, то сначала стал разглядывать, а потом замахнулся, чтобы ладонью коснуться ее пятой точки, но в последний момент артист передумал.

«Видимо, Лепс присматривает новую кандидатку на свое сердце», – гласит подпись к видео.

В Сети сразу поползли слухи, эта «фаворитка» является частью его музыкальной команды. Он якобы хотел сделать одобрительный педагогический шлепок. Фанаты считают, что просто певец был под влиянием алкоголя, поэтому чуть не совершил ошибку. Многие уверены, что Аврора не простит Лепсу, если он будет оказывать знаки внимания другим девушкам. Сам артист пока не комментировал кадры, которые уже вызвали скандал в Сети.