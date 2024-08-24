Григорий Лепс приехал на «Новую волну» с 18-летней невестой Авророй Киба

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Григорий Лепс вывел в свет свою возлюбленную.

Григорий Лепс в этом году огорошил всех заявлением, что у него появилась невеста. Еще больше певец поразил фанатов, когда представил ее. Избранницей звезды оказалась девушка Аврора Киба из обеспеченной семьи. Лишь летом она окончила школу и поступила в вуз в Лондоне. По словам артиста, он сделал ей предложение быть парой, но она еще в раздумьях. Однако Аврора ранее похвасталась кольцом с бриллиантом. Примечательно, что накануне пара вместе приехала в Сочи.

Фестиваль «Новая волна» стартовал в Сириусе. Там собралось огромное количество звезд. Лепс предстал вместе со своей 18-летней невестой. Киба облачилась в смелое мерцающее платье с открытым верхом.

Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: соцсети «Новой волны»

Когда журналисты спросили Лепса, когда будет свадьба, то он разозлился. Певец не стал себя сдерживать и пригрозил представителю СМИ.

«Скоро будут похороны. Скорее всего, у вас», – заявил он.

На фестивале артист был рядом с возлюбленной постоянно. Поклонники не перестают обсуждать выбор Григория, так как ему 62 года. Ранее певец дважды был в браке и имеет несколько детей и внука.

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