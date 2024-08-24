Григорий Лепс приехал на «Новую волну» с 18-летней невестой Авророй Киба

Фестиваль «Новая волна» стартовал в Сириусе. Там собралось огромное количество звезд. Лепс предстал вместе со своей 18-летней невестой. Киба облачилась в смелое мерцающее платье с открытым верхом.
Когда журналисты спросили Лепса, когда будет свадьба, то он разозлился. Певец не стал себя сдерживать и пригрозил представителю СМИ.
«Скоро будут похороны. Скорее всего, у вас», – заявил он.
На фестивале артист был рядом с возлюбленной постоянно. Поклонники не перестают обсуждать выбор Григория, так как ему 62 года. Ранее певец дважды был в браке и имеет несколько детей и внука.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: