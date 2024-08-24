Григорий Лепс приехал на «Новую волну» с 18-летней невестой Авророй Киба

Григорий Лепс в этом году огорошил всех заявлением, что у него появилась невеста. Еще больше певец поразил фанатов, когда представил ее. Избранницей звезды оказалась девушка Аврора Киба из обеспеченной семьи. Лишь летом она окончила школу и поступила в вуз в Лондоне. По словам артиста, он сделал ей предложение быть парой, но она еще в раздумьях. Однако Аврора ранее похвасталась кольцом с бриллиантом. Примечательно, что накануне пара вместе приехала в Сочи.

Фестиваль «Новая волна» стартовал в Сириусе. Там собралось огромное количество звезд. Лепс предстал вместе со своей 18-летней невестой. Киба облачилась в смелое мерцающее платье с открытым верхом.