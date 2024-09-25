18-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба улетела в Лондон без него

Григорий Лепс в 62 года не перестает выступать на сцене. В этом году он также объявил о новых отношениях. На музыкальной премии певец представил всем Аврору Кибу, которую назвал своей невестой. Его избранницей оказалась 18-летняя выпускница. Такая новость получила большой резонанс. Позже артист также приехал с ней на фестиваль «Новая волна» в Сочи. Его возлюбленная демонстрировала кольцо с бриллиантом.

Примечательно, что теперь Аврора улетела из России без музыканта. Она отправилась в Великобританию, где будет учиться. Девушка поступила в Лондонском колледже моды, где обучение стоит примерно два миллиона рублей в год. Она хочет стать дизайнером.

Накануне невеста Лепса собрала чемодан и отправилась в поездку. Она не стала снимать кольцо с бриллиантом бренда Graff, которое подарил ей певец. Такое украшение стоит около 30 миллионов рублей. Однако поездка Кибы ставит под угрозу их отношения, так как ей будет сложно видеться с артистом. Она будет приезжать в Россию лишь на каникулы. Сам Григорий ранее пытался получить английскую визу, но ему отказали.