53-летняя Лера Кудрявцева показала, как выглядела в юности: «Шедеврально!»

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Также ее приглашают вести фестивали и концерты. Примечательно, что в 53 года она следит за внешностью. Многие восхищаются тем, как молодо выглядит Лера.

Ее осыпали комплиментами во время шоу «Звезды». Бывший возлюбленный блондинки Сергей Лазарев любит шутить над возрастом телеведущей. На этот раз Лера выложила два архивных фото. На снимках она запечатлена в юности. Кудрявцева предстала в леопардовой объемной куртке и джинсах. Она была бледной, но с пышными бровями.