Кудрявцева впервые за долгие месяцы вышла в свет с мужем-хоккеистом и дочкой Марией

53-летняя Лера Кудрявцева сумела справиться с зависимостью мужа. Хоккеист Игорь Макаров, как оказалось, пристрастился к алкоголю. Телеведущей не оставалось ничего другого, как приструнить возлюбленного. Для этого Лера Кудрявцева припугнула любимого разводом, заставив согласиться пройти реабилитацию. Сейчас Игорь Макаров вернулся к семье. Но слухи о том, что пара уже не вместе, появляются вновь и вновь.

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