Кудрявцева впервые за долгие месяцы вышла в свет с мужем-хоккеистом и дочкой Марией
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press
Ведущая программы «Секрет на миллион» развеяла слухи о кризисе в семье.
53-летняя Лера Кудрявцева сумела справиться с зависимостью мужа. Хоккеист Игорь Макаров, как оказалось, пристрастился к алкоголю. Телеведущей не оставалось ничего другого, как приструнить возлюбленного. Для этого Лера Кудрявцева припугнула любимого разводом, заставив согласиться пройти реабилитацию. Сейчас Игорь Макаров вернулся к семье. Но слухи о том, что пара уже не вместе, появляются вновь и вновь.
Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым и дочкой Машей в парке «Зарядье». Фото: соцсети
В своем микроблоге Лера Кудрявцева впервые за долгое время показала свежее фото с мужем, устроив семейный уикенд с дочкой Машей. Они вместе побывали в парке «Зарядье». Лера позировала в белоснежных брюках палаццо и легкой тунике, подчеркнув стройную фигуру. Над нею возвышался подтянутый и крепкий муж. Ну а дочка Маша радовалась, что проводит уикенд с родителями.
«Сегодня впервые съездили в парк «Зарядье». Погода супер!» - пишет Лера Кудрявцева.