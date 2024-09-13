Лера Кудрявцева сообщила о смерти мужа сестры: «Это ужас. 57 лет»

Телеведущая Лера Кудрявцева в телеграм-канале рассказала о семейной трагедии. Умер бывший муж ее родной сестра, папа ее любимого племянника Дмитрий Жуков. Мужчине было всего 57 лет.

По словам Леры Кудрявцевой , ее родственник умер скоропостижно, остановилось сердце. Лера Кудрявцева рассказала, что Дмитрий был замечательным человеком, с которым она поддерживала дружеские отношения. По признанию Леры Кудрявцевой , муж сестры был одним из самых дорогих для нее человеком.

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«Это ужас. 57 лет… Просто вчера был на Байконуре. А сегодня его нет», — написала Лера Кудрявцева в телеграм-канале.

Лера Кудрявцева рассказала, что Дмитрий работал руководителем пресс-службы Центра подготовки космонавтов, всю жизнь посвятил космосу.