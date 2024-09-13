Лера Кудрявцева сообщила о смерти мужа сестры: «Это ужас. 57 лет»
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press
Родственник Леры Кудрявцевой скоропостижно скончался. Телеведущая оплакивает зятя, с которым была очень дружна.
Телеведущая Лера Кудрявцева в телеграм-канале рассказала о семейной трагедии. Умер бывший муж ее родной сестра, папа ее любимого племянника Дмитрий Жуков. Мужчине было всего 57 лет.
По словам Леры Кудрявцевой, ее родственник умер скоропостижно, остановилось сердце. Лера Кудрявцева рассказала, что Дмитрий был замечательным человеком, с которым она поддерживала дружеские отношения. По признанию Леры Кудрявцевой, муж сестры был одним из самых дорогих для нее человеком.