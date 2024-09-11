Лазарев высказался, почему редко выходит в свет с дочкой и сыном: «Я не хочу из них делать детей-селебов»

Сергей Лазарев большую часть жизни выступает на сцене. Он продолжает выпускать новые песни. Также артист ведет передачи на телевидении. Он постоянно работает. При этом певец растит двоих детей: дочку Анну и сына Никиту. Недавно своего старшего наследника он отвел в школу. А вот его дочка еще ходит в садик и лишь через год пойдет в первый класс. На этот раз Лазарев дал интервью для Teleprogramma.org и рассказал, что пока не знает о том, кем станут его наследники. Он напомнил, что они ходят на танцы в «Тодес», но не знает, к чему это в итоге приведет. Артист посмеялся, что его сын недавно забыл взять в школу рюкзак. Также он отметил, что дочка уже готова к школе, так как считает, читает и учит английский язык.

Иногда Лазарев берет детей с собой на красные дорожки, как это было минувшим летом на «Новой волне». Он отметил, что это было не специально, так как малышей ему не хочется брать с собой на тусовки.

«А я их не особо часто беру на такие тусовки, потому что они живут обычной детской жизнью. Я не хочу из них делать детей-селебов. То, что папа — известный человек, это не их выбор . Так сложилась судьба!» – пояснил певец. «А в основном они занимаются своими детскими делами и ходят в школу», – пояснил он.