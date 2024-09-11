Лазарев высказался, почему редко выходит в свет с дочкой и сыном: «Я не хочу из них делать детей-селебов»
Сергей Лазарев с детьми. Фото: Global Look Press
Сергей Лазарев считает, что его дети не виноваты в том, что их папа настоящая знаменитость.
Сергей Лазарев большую часть жизни выступает на сцене. Он продолжает выпускать новые песни. Также артист ведет передачи на телевидении. Он постоянно работает. При этом певец растит двоих детей: дочку Анну и сына Никиту. Недавно своего старшего наследника он отвел в школу. А вот его дочка еще ходит в садик и лишь через год пойдет в первый класс. На этот раз Лазарев дал интервью для Teleprogramma.org и рассказал, что пока не знает о том, кем станут его наследники. Он напомнил, что они ходят на танцы в «Тодес», но не знает, к чему это в итоге приведет. Артист посмеялся, что его сын недавно забыл взять в школу рюкзак. Также он отметил, что дочка уже готова к школе, так как считает, читает и учит английский язык.
Иногда Лазарев берет детей с собой на красные дорожки, как это было минувшим летом на «Новой волне». Он отметил, что это было не специально, так как малышей ему не хочется брать с собой на тусовки.
«А я их не особо часто беру на такие тусовки, потому что они живут обычной детской жизнью. Я не хочу из них делать детей-селебов. То, что папа — известный человек, это не их выбор. Так сложилась судьба!» – пояснил певец.
«А в основном они занимаются своими детскими делами и ходят в школу», – пояснил он.