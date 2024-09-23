Лера Кудрявцева посмеялась над своим мужем-хоккеистом на прогулке с дочерью: «Старичок!»

Лера Кудрявцева уже 30 лет работает на телевидении. Она продолжает быть одной из самых востребованных телеведущих. В 53 года блондинка следит за внешностью, строит карьеру и растит дочку Марию, которой уже шесть лет. В этом году ведущая шоу «Секрет на миллион» едва не развелась с мужем Игорем Макаровым. Они даже некоторое время жили раздельно, так как Лера Кудрявцева не хотела терпеть его алкоголизм. Потом хоккеист отправился на лечение. Ему удалось наладить отношения с супругой. Однако в последнее время их не видели вместе, что стало провоцировать слухи о новых проблемах в семье.

Но на днях Лера Кудрявцева поздравила мужа с 37-летием, а 22 сентября они отправились гулять по Москве. Телеведущая в белоснежном спортивном костюме и с сумкой Chanel прошлась по парку Зарядье. Игорь Макаров обнимал подросшую дочку. Маша была с двумя косичками.