Стоун объяснил, почему не покинул шоу «Выжить в Дубае» вслед за Сысоевой: «Я туда изначально ехал один»

Саша Стоун стал известным благодаря своему блогу, а потом он стал участвовать в разных реалити-шоу. У него был роман с Валей Карнавал. Они даже собирались пожениться, но потом певица его бросила в день рождения. После этого у него начался роман с Надеждой Сысоевой, которая значительного его старше. И так вышло, что они оба попали в шоу «Выжить в Дубае». Именно там у них начались ссоры. Примечательно, что в итоге Надежда ушла с проекта. Саша расстроился, но не стал покидать шоу вслед за возлюбленной. А после того, как съемки завершились, пара распалась.

Эту тему обсудили в «Шоу Воли». Джиган и Оксана Самойлова тоже были участниками проекта. Рэпер ушел за своей супругой, когда ее отправили домой. Но Стоун заверил, что их нельзя сравнивать.

«Они изначально ехали туда вдвоем. А я ехал один. Мы с Надей познакомились незадолго до реалити-проекта. Но еще раньше я принял решение — ехать и выигрывать. Я участвовал во многих шоу и поставил цель: отсюда непременно вернусь с победой, несмотря ни на что», — пояснил блогер.

Также он заверил, что его размолвка произошла с Сысоевой не из-за шоу. Стоун заверил, что он хорошо относится к актрисе, но с недавних пор они смотрят в разных направлениях.