Саша Стоун признался, что не держит зла на Вячеслава Чепурченко и Торнике Квитатиани: «Если гонорар хороший заплатят, то я и с ними снимусь»

Саша Стоун прославился как блогер и спортсмен. Теперь он частый гость на разных шоу. И недавно его появление в проекте «Выжить в Дубае» с Надей Сысоевой наделало много шума. Они были парой, которая часто вступала в конфликты с другими участниками. Стоун почти дошел до финала, но в итоге уступил Вячеславу Чепурченко и Александре Сухоруковой. К некоторым персонам он не скрывал своей неприязни. Блогер ругался с Торнике Квитатиани .

На этот раз Саша пришел в студию шоу «Дерзкая готовка», где пообщался с Ляйсан Утяшевой. Он рассказал, что до сих пор у него странные отношения с Аленой Водонаевой, которая то и дело его критикует. А после участия в съемках в Дубае у него прибавилось врагов.

«Я не понимаю, когда люди с тобой одни, под камерами — другие. Если ты меня не любишь, то тогда не подходи вообще ко мне. Если ты на одном стуле и на другом, то тоже не надо. Я подальше отойду», — пояснил он. «Я так понимаю, у тебя есть черная книжечка, куда ты все-равно записываешь?» — спросила Ляйсан. «У нас есть черный список, с кем мы не снимаемся. Они сами зачем-то очень явно туда напрашиваются», — отметил Стоун. «Торнике первый или нет?» — спросила ведущая. «Да», — сказал он. «Почему-то по Славе я тоже сделал выводы свои определенные. Это тоже было очень непонятно, его поведение. От него я больше всего не ожидал. Славик сильно несерьезный. Он может порезать дырки в хлебе и накинуть на лицо себе. Он может позволять себе вот такие ребяческие штуки, — высказался Саша.

«А Дава то что? Я тебе так скажу, ни на кого из всех этих людей я уже не держу никакого зла, негатива. Мне этот мир абсолютно понятен. Мне очень много пришло каких-то осознаний вообще в голову. Если гонорар хороший заплатят, то я и с ними снимусь», — добавил он.