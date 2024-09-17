Саша Стоун заявил, что не намерен общаться со своими бывшими: «Чтобы пойти в кафе посидеть — это точно нет»
Саша Стоун. Фото: Global Look Press
Блогер Саша Стоун не стал рассказывать, что у него случилось с Надеждой Сысоевой после поездки в Дубай.
Саша Стоун стал популярным в Сети. Потом начал принимать участие в реалити. Большую известность ему принес роман с Валей Карнавал. Они даже собирались сыграть свадьбу. Но певица бросила его в день рождения. Спустя несколько месяцев у него завязался роман с Надеждой Сысоевой. Они вместе попали в шоу «Выжить в Дубае». У них происходили ссоры перед камерами. А после проекта выяснилось, что они расстались. Сысоева признавалась, что у нее было много проблем, поэтому даже плакать из-за случившегося ей было некогда. При этом она отметила, что живет с Сашей в одном доме, поэтому они пересекаются и вежливо здороваются.
Теперь блогер дал интервью Ляйсан Утяшевой. Но он явно запретил ему задавать вопросы на тему личной жизни. Саша Стоун не стал говорить ни про Валю Карнавал, ни про Надю Сысоеву. Однако телеведущая спросила, будет ли он общаться с бывшими.
«Все-равно, когда проходит достаточный промежуток времени, у тебя уже нет негатива, даже если человек плохо поступил. Так, чтобы пойти в кафе посидеть — нет, это точно нет. Где-то на работе, где-то пересечься в жизни, сказать «привет» — ну странно», — высказался он.