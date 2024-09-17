Саша Стоун стал популярным в Сети. Потом начал принимать участие в реалити. Большую известность ему принес роман с Валей Карнавал. Они даже собирались сыграть свадьбу. Но певица бросила его в день рождения. Спустя несколько месяцев у него завязался роман с Надеждой Сысоевой . Они вместе попали в шоу «Выжить в Дубае». У них происходили ссоры перед камерами. А после проекта выяснилось, что они расстались. Сысоева признавалась, что у нее было много проблем, поэтому даже плакать из-за случившегося ей было некогда. При этом она отметила, что живет с Сашей в одном доме, поэтому они пересекаются и вежливо здороваются.

Теперь блогер дал интервью Ляйсан Утяшевой . Но он явно запретил ему задавать вопросы на тему личной жизни. Саша Стоун не стал говорить ни про Валю Карнавал, ни про Надю Сысоеву. Однако телеведущая спросила, будет ли он общаться с бывшими.

«Все-равно, когда проходит достаточный промежуток времени, у тебя уже нет негатива, даже если человек плохо поступил. Так, чтобы пойти в кафе посидеть — нет, это точно нет. Где-то на работе, где-то пересечься в жизни, сказать «привет» — ну странно», — высказался он.

Тогда Ляйсан Утяшева уточнила, окажет ли он помощь экс-возлюбленной.

«Если у человека реально какие-то проблемы и я понимаю, что могу помочь, то наверное помогу. Почему нет?» — заявил Саша во время шоу «Дерзкая готовка».

Поклонники заподозрили, что он намекнул на то, что Сысоева плохо с ним обошлась. Их расставание произошло летом.