Почему Стоун стал спокойным парнем без Сысоевой? «Без Нади максимально коммуникабельный, позитивный, легкий», — сказал Чепурченко

Имя Саши Стоуна в последние месяцы у многих телезрителей на устах. А все из-за его скандального участия в шоу ТНТ «Выжить в Дубае», где он приобрел славу скандалиста и интригана.

Сейчас шоу уже позади, но блогер то и дело появляется в разных проектах. Удивительное дело — в них он ведет себя довольно сдержанно и вполне адекватно рассуждает про своего главного оппонента в реалити — Вячеслава Чепурченко .

Впрочем, актер тоже не таит на Сашу Стоуна зла . Он убежден, что тот в проекте находился под влиянием Нади Сысоевой. К тому же исполнял не совсем свою роль и для чего-то надел на себя маску скандалиста.

«Я с самого начала утверждал, что без Нади Саша максимально коммуникабельный, позитивный, легкий. А то, что он там играл, я же отдавал себе отчет, что это игра!» — рассудил Вячеслав в беседе с журналистом Teleprogramma.org .