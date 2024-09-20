Почему Стоун стал спокойным парнем без Сысоевой? «Без Нади максимально коммуникабельный, позитивный, легкий», — сказал Чепурченко
Саша Стоун. Фото: ТНТ
Актер в принципе считает блогера неплохим человеком.
Имя Саши Стоуна в последние месяцы у многих телезрителей на устах. А все из-за его скандального участия в шоу ТНТ «Выжить в Дубае», где он приобрел славу скандалиста и интригана.
Сейчас шоу уже позади, но блогер то и дело появляется в разных проектах. Удивительное дело — в них он ведет себя довольно сдержанно и вполне адекватно рассуждает про своего главного оппонента в реалити — Вячеслава Чепурченко.
Впрочем, актер тоже не таит на Сашу Стоуна зла. Он убежден, что тот в проекте находился под влиянием Нади Сысоевой. К тому же исполнял не совсем свою роль и для чего-то надел на себя маску скандалиста.