Саша Стоун стал знаменитым, когда начал вести свой блог. Он уже давно снимается в разных реалити-шоу. Ему прибавило популярности шоу «Звезды в Африке». Там он встретил Валю Карнавал, на которой потом едва не женился. Также у него были конфликты с А леной Водоневой. В беседе с Ляйсан Утяшевой Саша Стоун признался, что после проекта примирения так и не произошло. светская львица часто критикует его поведение и считает, что он глупый парень, который неправильно ведет себя с женщинами в силу своего возраста. Стоун заверил, что Алена Водонаева при встрече с ним любезничает, а за спиной говорит гадости.

«У меня история к таким дамам — я их очень сильно обожаю, но я их и не понимаю. Любая премьера, выход в свет, они ко мне подходят: «Сашенька!» Обнялись, поговорили и пошел работать. Проходит неделя, выходит шоу на YouTube и там: «Да Стоун то, се». Ты пять дней назад со мной стояла целовалась, а сейчас что происходит? Эта история и в пустыне была. Я не понимаю, не разделяю, когда люди под камерами одни, без камер — другие. Если ты меня не любишь, то тогда вообще не подходи ко мне», — заявил блогер в передаче «Дерзкая готовка».

К слову, в другом шоу, «Выжить в Дубае», у Саши Стоуна случались конфликты с Викторией Боней . Она тоже не одобряет поведение спортсмена и осуждает его. Не так давно Виктория Боня снова стала дружить с Аленой Водонаевой . Возможно, что она просто встала на сторону подруги.