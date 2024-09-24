Отказавшаяся давать концерты в России Кристина Орбакайте начала гастролировать по США

Кристина Орбакайте долго не комментировала то, что ряд ее концертов в России зимой и весной не состоялись. Общественники в разных городах были против ее выступлений. В итоге в новом интервью артистка сообщила, что пока не будут давать концерты на родине. Она отметила, что это не навсегда, но до лучших времен.

Примечательно, что летом певица путешествовала со своей семьей. А вот недавно она отправилась на гастроли сначала в Канаду, а потом в США. Накануне блондинка выступила в Лос-Анджелесе. Билеты на шоу дочери Примадонны стоят от 8 тысяч рублей до 15.

На публике Орбакайте щеголяет в коротких и блестящих платьях. Она исполняет свои хиты на русском языке. При этом залы полные, но небольшие. Поклонники подпевают артистке.

Напомним, что недавно она отправила дочку Клавдию в школу. Теперь у нее есть время на заработки. Обычно в декабре она приезжала в Россию, чтобы заработать на новогодних концертах. Поклонники ждут, приедет ли звезда в этом году.