Кристина Орбакайте приехала в Нью-Йорк, пропустив день рождения брата и сестры

Для прогулки
Поклонники отметили, что им непривычно видеть певицу в мрачном образе. Многие уверены, что она скучает по России. Ко всему прочему, в этот день отмечают день рождения младшие дети
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Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press
Для прогулки
Поклонники отметили, что им непривычно видеть певицу в мрачном образе. Многие уверены, что она скучает по России. Ко всему прочему, в этот день отмечают день рождения младшие дети
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