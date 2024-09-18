Кристина Орбакайте приехала в Нью-Йорк, пропустив день рождения брата и сестры

Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны. Она раньше регулярно давала концерты в России. Однако в этом году ее тур по Сибири не состоялся. Вскоре Кристина Орбакайте уехала из страны. Она несколько месяцев путешествовала с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Примечательно, что звезда недавно приехала в США. 18 сентября Кристина Орбакайте поделилась новыми кадрами. Она приехала в Нью-Йорк, где учится ее дочка. Певица покрасовалась на набережной.

Для прогулки Кристина Орбакайте выбрала черное платье с поясом и укороченную куртку. Она подчеркнула свою фигуру. Артистка выбрала остроносые туфли на каблуке. На этот раз она находилась в отличном натсроении.