Эксперт моды Стопычева назвала новый наряд Орбакайте готическим: «Выглядит строгим и угрюмым»
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press
Певица Кристина Орбакайте продолжает зарабатывать за границей.
Кристина Орбакайте недавно призналась, что пока не намерена выступать в России. Все лето она путешествовала со своей семьей — Михаилом Земцовым и дочкой Клавой. Примечательно, что артистка выступала в Израиле, а также на частном мероприятии в Монако. Недавно она привезла наследницу в Нью-Йорк, где учится Клава. На прогулке артистка щегольнула в черном платье с драпировкой на юбке и поясом. Туфли на каблуке с острым мысом дополняли ее лаконичный тотал-лук. Также она надела куртку с широкими лацканами. Кристина подчеркнула свои стройные ноги.
«Образ Кристина Орбакайте выбрала по погоде, и, несмотря на то что готический черный наряд выглядит строгим и угрюмым, ей он идет и образ смотрится нескучным, загадочным и элегантным.
Отлично подобрана длина юбки. Туфли, как у Минни Маус, подобраны тоже со вкусом: удобный каблук и закрытый верх очень подходит к всему образу. Макияж Кристина правильно выбрала нюдовых тонов, она выглядит свежо и естественно», — высказалась эксперт.
Но уже 19 сентября Орбакайте улетела в Канаду. Она дала концерт в Торонто. По всей видимости, выступления прошло хорошо. Певица щегольнула в брюках, боди и жакете. Она снова отдала предпочтение темным тонам. Поклонники вручили ей цветы. 53-летняя артистка продемонстрировала тотал-лук в черном цвете.
Поклонники отмечают, что дочка Аллы Пугачевой не стареет.