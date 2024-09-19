Эксперт моды Стопычева назвала новый наряд Орбакайте готическим: «Выглядит строгим и угрюмым»

Кристина Орбакайте недавно призналась, что пока не намерена выступать в России. Все лето она путешествовала со своей семьей — Михаилом Земцовым и дочкой Клавой. Примечательно, что артистка выступала в Израиле, а также на частном мероприятии в Монако. Недавно она привезла наследницу в Нью-Йорк, где учится Клава. На прогулке артистка щегольнула в черном платье с драпировкой на юбке и поясом. Туфли на каблуке с острым мысом дополняли ее лаконичный тотал-лук. Также она надела куртку с широкими лацканами. Кристина подчеркнула свои стройные ноги.

Ее выбор оценила для Teleprogramma.org эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева .