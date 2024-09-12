Орбакайте рассказала, о чем мечтает уехавшая в Израиль Пугачева: «Собраться в нашем доме в Москве всем вместе»

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Однако в этом году ряд ее концертов в России не состоялись. Она предпочитает теперь выступать в Европе. Также почти все минувшее лето певица путешествовала с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой. Примечательно, что в новом интервью артистка сообщила, что пока концертов в России давать не будет. Она также рассказала, что ее старший сын Никита Пресняков перебрался жить в США и теперь там строит свою карьеру заново. Не смогла звезда промолчать и о своей маме Алле Пугачевой , которая два года живет в Израиле.

«Самая большая мечта, наверное, сейчас у меня, у моих детей, у мамы - это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Необязательно на какой-то праздник, чей-то день рождения, Рождество или Пасху, а просто наконец-то собраться дома. Потому что, конечно, нас сейчас жизнь, судьба так разбросала, что мы не могли даже в это верить, это представить», – поделилась Орбакайте в YouTube-канале «Дежурный по Америке».

Пока неизвестно, будет ли Кристина приезжать в Россию, чтобы просто повидаться с друзьями. Но она решила намекнуть, что Алла Борисовна еще будет выступать . Артистка заявила, что ее мама будет петь.