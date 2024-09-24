Покинувшая Россию Кристина Орбакайте начала продавать недвижимость стоимостью более полумиллиарда рублей

Кристина Орбакайте уже давно стала знаменитой. Однако в этом году у нее возникли проблемы с концертами. Ее тур по Сибири не состоялся. Некоторые общественники были против ее выступлений. В итоге артистка все лето провела за границей. А теперь дает концерты в Канаде и США. Она призналась в интервью, что до лучших времен не намерена выступать в России. Теперь же стало известно, что певица начала избавляться от активов в РФ стоимостью более полумиллиарда рублей. Речь идет о бывшей даче Пугачевой в Солнечногорском районе и двух квартирах в центре столицы.

Дом в Бережках на Истре продается уже два года, но недавно цену значительно снизили. Там обычно проводил время сын певицы Никита Пресняков. Однако Пугачева отписала эту недвижимость Орбакайте в 2014 году. На днях появились слухи, что нашелся покупатель

По данным SHOT, также певица готова избавиться от квартир в элитном жилом комплекте «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Ее квартиры находятся на 8-м этаже. Они с панорамными окнами площадью 259,9 и 225,5 квадратов. Артистка намерена получить за них по 200 миллионов за каждую.