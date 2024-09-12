Кристина Орбакайте раскрыла, когда вернется в Россию с концертами: «Встретимся когда-нибудь в лучшей жизни»

Кристина Орбакайте уже давно выступает на сцене. Примечательно, что в том году ее гастроли в Сибири сорвались. Некоторые активисты выступили против того, чтобы она давала концерты. Певица опровергала слухи, что у нее есть американское гражданство. При этом она не скрывает, что регулярно ездит в США, имеет там недвижимость, а в Нью-Йорке учится ее дочка Клавдия. На этот раз артистка дала интервью для YouTube-канала «Дежурный по Америке». Она неожиданно заявила, что давать концерты в России больше не планирует. Звезда назвала концерт в Санкт-Петербурге заключительным.

«В Питере концерт был в марте, в первое воскресенье весны. Мой как бы заключительный концерт в России. Не получилось у меня больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», – поделилась Орбакайте в интервью.

Она при этом отметила, что продолжит выпускать новые песни. Артистка несколько лет не выступала в США. Она призналась, что просто так сложились обстоятельства.