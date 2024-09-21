Информация о продаже дачи Аллы Пугачевой в Солнечногорске может быть вбросом риелторов

Алла Пугачева уже давно стала известной персоной. Она в свое время заработала целое состояние. У певицы есть недвижимость в России и за границей. После ее отъезда в Израиль в деревне Грязь пустует ее замок. Но туда артистка в итоге пустила знакомых, чтобы они следили за садом. А вот свою бывшую дачу в Солнечногорской области в деревне Малые Бережки она пытается продать уже два года. В этом ей помогает внук Никита Пресняков. Однако он тоже уехал за границу. Цена на дом постепенно снижалась. И вот 21 сентября появилась новость, что нашелся покупатель, который готов взять эту недвижимость, но еще идут торги. Пока цена за особняк остановилась на 125 миллионах рублей.

Регистратор сделок с недвижимостью, тесно сотрудничающий с Росреестром объяснил в беседе с KP.RU, что эта информация может быть вбросом, чтобы привлечь настоящего покупателя.

«Такие «почти покупки» могут длиться годами. Задача одной стороны — максимально сбить цену, обозначив интерес к объекту. Задача других — нагнать пыли в глаза покупателю, создав видимость того, что на объект нашлось сразу несколько желающих, и конкуренция возникнет между ними. Берите скорее и не думайте! Своего рода игра на понижение», – пояснил эксперт.

Напомним, что раньше также долго на продаже был замок Пугачевой. Цена то повышалась, то понижалась. И точно также ходили слухи, что нашелся покупатель, но в итоге недвижимость продана не была.