Информация о продаже дачи Аллы Пугачевой в Солнечногорске может быть вбросом риелторов

Регистратор сделок с недвижимостью, тесно сотрудничающий с Росреестром объяснил в беседе с KP.RU, что эта информация может быть вбросом, чтобы привлечь настоящего покупателя.
«Такие «почти покупки» могут длиться годами. Задача одной стороны — максимально сбить цену, обозначив интерес к объекту. Задача других — нагнать пыли в глаза покупателю, создав видимость того, что на объект нашлось сразу несколько желающих, и конкуренция возникнет между ними. Берите скорее и не думайте! Своего рода игра на понижение», – пояснил эксперт.
Напомним, что раньше также долго на продаже был замок Пугачевой. Цена то повышалась, то понижалась. И точно также ходили слухи, что нашелся покупатель, но в итоге недвижимость продана не была.
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